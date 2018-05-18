Teksas’ta liseye silahlı saldırı: Sekiz kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Teksas eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti.

Olay Houston’daki bir lisede bugün saat 12.45 sıralarında meydana geldi.

Reklam

Silahlı bir saldırganın ateş açması sonucu sekiz kişi ölürken dokuz kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump ise ilk gelen raporların durumun çok iyi olmadığına işaret ettiğini belirterek “Teksas’ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda ilk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı hepimizi korusun!” paylaşımını yaptı.