Teksas’ta kiliseye silahlı saldırı: En az 26 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda en az 26 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Güvenlik yetkilileri olaydan sonra düzenledikleri basın toplantısına, siyah savaş giysileri ve kurşun geçirmez yelek giymiş olan saldırganın ayin sırasında girdiği kilisede rastgele ateş açarak, yaşları 5 ile 72 arasında değişen pek çok kişiyi öldürdüğünü ve yaraladığını söylediler.

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Daha sona kaçan saldırgan, olay yerinden uzakta ölü olarak bulundu.

Texas valisi Greg Abbott, “Eyalet tarihinde en büyük kitlesel cinayetle karşı karşıyayız. Olayın masum insanların kurşunlandığı bir kilisede meydana gelmiş olması facianın ciddiyetini daha da artırıyor” dedi.

Saldırgan kiliseden kaçarken bir kişinin tüfekle saldırganın üzerine ateş ettiği, saldırganın da Ruger marka yarı otomatik silahı yere atarak aracıyla kaçtığı bildirildi.

Kısa süre sonra aracıyla kaza yapan saldırgan içinde çok sayıda başka silah bulunan aracında ölü bulundu. Saldırganın kendisini mi öldürdüğü yoksa kilise dışında ateş eden kişi tarafından mı vurulduğu henüz kesinlik kazanmadı.

Saldırganın kimliği resmen bildirilmedi ancak adlarının açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilileri, 26 yaşında Devin Patrick Kelley adında bir beyaz erkek olduğunu söylediler.

Olay ABD’de son yıllarda giderek artan toplu cinayetlerin en son örneği oldu.