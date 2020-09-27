Teksas’ta beyin yiyen amip şüphesi: Musluk suyu kullanılmaması istendi

ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kenti yakınlarındaki bazı yerleşim birimlerinde, beyin yiyen amip içermesinden şüphelenildiği için musluk suyu kullanılmaması konusunda uyarı yapıldı.

Fotoğraf: Science Photo Library

Uyarı, Teksas Çevresel Kalite Komisyonu’ndan geldi. Komisyon, Lake Jackson, Freeport, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clute ve Rosenberg’de sifon çekmenin dışında musluk suyunun kullanılmamasını istedi.

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Toplam 120 bin kişinin yaşadığı yerleşim birimlerine yönelik uyarı yapan komisyon üyeleri, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağını vurguladı.

Tıptaki adı ‘Naegleria fowleri’ olan ve beyinde enfeksiyona yol açan tek hücreli organizma genellikle tatlı sularda yaşıyor ve burun yoluyla vücuda giriyor. Beyinde neden olduğu enfeksiyon ölümcül olabiliyor. İnsandan insana bulaşmıyor.