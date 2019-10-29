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Yaramazlara biraz batar!

Teksaslı polis, eve hırsız girdiğini sanıp oğlunu vurdu

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir polis, evine hırsız girdiğini sanıp yanlışlıkla oğlunu vurdu. Adı açıklanmayan polisin 20’li yaşlardaki oğlu kolundan yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Teksas polisinden yapılan açıklamada, olayın, polis memurunun cumartesi akşamı görevini tamamlayıp evine döndükten sonra yaşandığı belirtildi.

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Polis sözcüsü Pete Schulte, “Kaza olduğunu düşünüyoruz. Eve gittiğinde, evinin bıraktığı halde olmadığını fark etmiş ve hırsız girdi sanmış. Oğlunun evde olduğunu bilmiyormuş. Bu olayı da her olay gibi inceleyip soruşturacağız” dedi.

Yaralanan genç adamın hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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