Teksaslı kardeşler 102 yıl arayla salgında öldü: Biri İspanyol gribine, diğeri Covid-19’a yenik düştü

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Selma Esther Ryan, 96 yaşında Covid-19’a yenik düştü. Ryan’ın corona virüsü nedeniyle ölümü, onu ailesinin dünyayı kasıp kavuran bir salgında ölen ikinci ferdi olarak kayıtlara geçirdi.

Fotoğraf: New York Post

Kendisiyle aynı adı taşıyan ablası Esther, 102 yıl önce, 1918’de, beş yaşındayken İspanyol gribinden ölmüştü. Ablası öldüğünde henüz doğmamış olan Ryan’ın, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında ABD basınında, ‘İki kardeş bir asır arayla salgında öldü’ başlıklı haberler yayınlandı.

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Ryan’ın kızı Vicki Ryan, 3 Nisan’da annesinin kaldığı huzurevinden ateşinin çok yüksek olduğuna dair telefon aldığını ve kısa sürede durumunun ağırlaştığını anlattı.

Annesinin tanımadığı ablası gibi salgında ölmesini ‘kader’ diye niteleyen Ryan şunları söyledi: “Onu odasının camından izliyorduk. Günden güne kötüleşti. 11 Nisan doğum günüydü ve o gün onu kaybettik. Corona virüsü kaptığından şüphelenildi ama hastalığa yakalanıp yakalandığı ölene kadar kesinleşmedi. Öldükten sonra yapılan otopsi sonucunda Covid-19 nedeniyle öldüğü belirlendi.”

İspanyol gribi, 1918-1920 yıllarında kesin rakam bilinmemekle beraber en az 50 milyon cana aldı. Özellikle de küçük yaştaki çocuklar için ölümcül bir hastalıktı. Corona virüsü, geçen yıl aralık ayında Çin’de ortaya çıktığından beri 177 bin 780 cana mal oldu.