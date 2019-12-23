Teksaslı baba, oğlunun saç kesimini beğenmedi; berberi vurdu

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesini eleştirerek, “Yaparsınız, devlet size eğer önümüzdeki 5-10 sene daha imkan verirse bunu da belli bir noktaya getirebilirsiniz. Ama bilin ki bu çare etmez, çare olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin kimseye burayı Süveyş Kanalı’na, Panama Kanalı’na benzetemez” dedi.