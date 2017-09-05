Teksas’ı vuran Harvey tayfunu nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Teksas eyaletini etkisine alan Harvey tayfunu sonucunda şimdiye dek 60 kişi hayatını kaybetti.

Mevsimsel yağış sonrası oluşan selle 25 Ağustos’tan bu yana boğuşan eyalette sokaklar göle döndü, binlerce insan canını kurtarmak için evini terk etti.

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Bölgede ordu dahil kurtarma ekipleri, helikopterle su baskınına uğramış evlerde bulunan insanlara ulaşmaya devam ediyor.

Eyaletin bazı noktalarında sular çekildikçe insanlar evlerine giderek geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Ancak sel nedeniyle neredeyse tüm ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Evleri kullanılamaz hale gelen ABD’lilerse spor salonlarında kalıyor.

Ancak tayfunun verdiği zarar bunlarla sınırlı değil.

Hastalara bile müdahale edilemedi

Yetkililer, şimdiye dek sellere kapılan ya da devrilen ağaçların altında kalanların da dahil olduğu 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tayfun sonrası elektrik kesintileri ve acil yardım ekiplerinin yaşı ilerlemiş durumu kritik hastalara müdahale edememesi de ölümleri artırdı.

Evinden olan 53 bini aşkın kişi de otellere yerleştirildi. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), 560 bin ailenin konut yardım programına kayıt yaptırdığını duyurdu.