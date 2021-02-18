Teksas’da kış fırtınası: Musluk suyunun tüketilmeden önce kaynatılması istendi

ABD’nin Teksas eyaletinde yaklaşık yedi milyon kişiye, ekstrem şartlarda gelişen kış fırtınası su tesislerinde elektrik kesintilerine neden olduğu için musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmaları söylendi.

Fotoğraf: Reuters

Houston şehri ve çevresi için, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tüketilmesi planlanan tüm suyun olduğu gibi kaynatılması gerektiğini bildiren bir ‘kaynatma suyu’ bildirimi yayınladı.

Reklam

CDC, diş fırçalama da dahil olmak üzere yalnızca kaynatılmış veya şişelenmiş su kullanılması gerektiğini söyledi.

Houston şehri başkanı Sylvester Turner, elektriği olmayanları ve musluk suyunu kaynatamayanları mümkün olan her yerde şişelenmiş su almaya çağırdı.

Basın toplantısında gazetecilere, “Muhtemelen birkaç gün daha elektrik tam olarak geri gelmeyecek” dedi.

Reklam

Teksas’ta neler oluyor?

Güney ABD’yi kasıp kavuran büyük fırtına en az 24 kişinin ölümüne sebep oldu ve milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı. Dondurucu soğuklar, çoğu evdeki su borularının patlamasına da neden oldu.

Teksas’da en az son 30 yılın en soğuk dönemi yaşanıyor. Termometreler -18 dereceyi gösterirken eyaletin enerji şebekesi artan talepten dolayı başarısız kaldı.

AA’nın bildirdiğine göre son dört günde ikiyle beş milyon arasında kişinin elektrik kesintisi altında yaşadığı eyalette, bugün ilk defa bu rakamın bir milyonun altına indiği belirtilirken, eyalette 650 binden fazla ev ve iş yerinin hala elektriksiz olduğunu aktarıldı.

Başkan Joe Biden, kar ve buzla kaplı olan eyalet için olağanüstü hal ilan etti.