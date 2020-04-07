Teksas polisi, ‘Corona virüsü bulaştırmamı isteyen varsa bana haber versin’ diye yayın yapan genci arıyor

ABD’nin Teksas eyaletinde, polis, sosyal medyada, corona virüsü taşıdığını belirten ve etraftakilere bulaştıracağına dair tehditler savurduğu mesajlar paylaşan 18 yaşındaki Lorraine Maradiaga’nın peşine düştü.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polis, Maradiaga’nın ‘terör tehdidi oluşturmak’ suçundan yargılanacağını duyurdu. Açıklamada, “Maradiaga’nın gerçekten toplum sağlığı açısından tehlike arz edip etmediğini bilmiyoruz ama mesajlarını ciddiye alıyoruz. Virüsü taşımasa da söylemleri suç teşkil ediyor” dendi.

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Pazar günü Maradiaga’nın evine gittiklerini ancak bulamadıklarını söyleyen polis sözcüsü, “Ailesi bizimle iş birliği yapıyor. En kısa sürede kendisinin bize gelmesini sağlayacaklar” diye konuştu.

Yerel basındaki haberlere göre Maradiaga, oaylaştığı bir videoda, Covid-19 testi uygulanan bir merkeze girerken görülüyor. Oradaki hemşire, “Eve gidin ve sonucu bekleyin” diyor.

Ama o kulak asmıyor ve markete gidip bir yandan konuşuyor bir yandan kayıt yapıyor: “Şu anda Walmart’tayım ve herkese hastalık bulaştıracağım. Ben ölürsem siz de öleceksiniz. Corona virüsünün bulaşmasını ve ölmek isterseniz bana haber verin. Sizinle buluşur hayatınızın süresini kısaltırım.”