‘Tekrar kapanma’ sorulan Erdoğan: Şartları zorlayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, normalleşme döneminde açılan işyerlerinin yeniden kapanmaması için şartların zorlanacağını söyledi.

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İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Hz. Ali Camisi’nde kıldığı cuma namazı çıkışında gazetecilere konuşan cumhurbaşkanı, virüs mutasyonunun inişli çıkışlı görüntüsü nedeniyle kendilerinin de karar almada zorladığını ifade etti.

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Erdoğan, kafe-restoran gibi işyerlerinin yeniden kapanması ihtimaline dair “Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı, netice almakta zorlanmaları halinde vatandaşların sağlığını ön plana çıkararak süreci devam ettireceklerini belirtti.

Erdoğan, Çin’den Covid-19 aşısının ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabileceğin ifade ederek mutabık kalınırsa 50 milyon doz da aşı aşılanacağını kaydetti.

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Suudi Arabistan ve Mısır’la ilişkiler

Cumhurbaşkanı, uzun yıllar süren gerginliği ardında diplomatik görüşmelerin başladığı Mısır’la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecinin devam ettiğini, bunda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını söyledi.

Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Yunanistan’la ortak tatbikatına dair de “Bunu da Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz” ifadesini kulandı.