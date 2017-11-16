Teknolojik altyapısı uygun değilmiş: TRT, Berkin’in görüntülerini ‘inceleyemedi’

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RIFAT DOĞAN

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Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’la ilgili görüntülerin netleştirilmesi için yazı gönderilen TRT, teknolojik altyapısının uygun olmamasını gerekçe göstererek talebi geri çevirdi.

Ulusal Kriminal Büro, Berkin Elvan’ın vurulma anına ilişkin TOMA kamerasından görüntüleri ortaya çıkarmış, söz konusu görüntülerde Berkin’i vuran ZET’çi (gaz fişeği silahı) polisin kimliği belirlenmişti. İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi de ailenin avukatlarının başvurusu üzerine iyileştirilmesi amacıyla yeniden incelenmesi için görüntüleri TRT’ye göndermişti.

‘Teknolojik altyapımızı incelemeye uygun değil’

TRT teknolojik altyapının istenen incelemelere uygun olmadığı gerekçesini göstererek şunu yanıtı yolladı: “Söz konusu dosyada söz edilen eski dönemlerde çekilen görüntülerin iyileştirilmesi hususu filmler için geçerli olup CD ve kasetlere aktarılan veya güvenlik kamerası gibi teknik cihazlardan alınan görüntülerin iyileştirilmesi ve netleştirilmesi kurumumuzun teknolojik altyapısının yayına yönelik oluşturulmuş olması nedeniyle istenen incelemelere uygun olmaması ve anılan dosya ile gönderilen bilgi ve belgeleri inceleyecek yeterlilikte bir uzman bilirkişi bulunmadığından talebinize konu hakkında herhangi bir işlem yapılamamaktadır.”

TÜBİTAK ‘Yoğunuz’ demişti

Görüntülerin incelenmesi için yazı gönderilen TÜBİTAK da yoğunluğunu gerekçe göstererek inceleme talebini geri çevirmişti.

TÜBİTAK’ın yanıtından şöyle denmişti: “Adli analiz talepleri, kurumumuz tarafından yürütülmekte olan projelerin yoğunluğunun müsaade ettiği nispette karşılanmaya çalışılmaktadır. Mevcut durumda; kurumumuzca yürütülen sözleşmeler ile bağıtlanmış ve gecikmesi halinde cezai yükümlülükleri olan projelerin yoğunluğu sebebi ile ilgili yazınızda belirtilen talebe olumlu cevap verilmemektedir. Söz konusu talep için Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi ile iletişime geçilmesi önerilmektedir.”

Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili davanın üçüncü duruşması bugün 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.