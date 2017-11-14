Teknoloji dehası Elon Musk’tan yeni havalimanına enerji depolama tesisi projesi

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Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen teknoloji dehası Elon Musk’ın geçen yıl üçüncü havalimanı için bir proje sunduğu ortaya çıktı. Musk, İstanbul’a enerji depolama tesisi kurmak istiyor.

Haberleşme uyduları Türksat 5A ve 5B’nin üretimi ve uzaya fırlatılması için Airbus ile Türksat arasında yaklaşık 500 milyon dolar tutarında sözleşme de Musk’ın ziyareti sırasında geçen hafta imzalanırken, uyduların fırlatılmasının ABD’li girişimci Elon Musk’a ait olan SpaceX tarafından yapılacağı açıklanmıştı.

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Milliyet’e konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Musk’ın yeni havalimanıyla ilgili detaylarını açıkladı.

Elektrik enerjisi depolayacak batarya üretimine hız veren, Musk’a ait Tesla firmasının bu depolamayı kendi ürettiği ‘Powerwall’ ünitesiyle sağlamaya çalıştığını ifade eden Kalyoncu, şöyle konuştu:

“Geçen yıl Tesla merkezini ziyaret ettik. Burada Elon Musk’ın iş geliştirme bölümünden sorumlu Başkan Yardımcısı Diarmuid O’Connell, yeni havalimanında bir elektrik depolama tesisi kurulabileceğini, bunu da Tesla olarak yapmak istediklerini anlattı. Biz de ‘Değerlendirebiliriz’ dedik. Ancak böylesine yerli bir projede gönlümüz önce bu işin yerli olmasından yana olur. Yerli şirketler, ortaklıklar da olabilir. Hepsi değerlendiriliyor.”