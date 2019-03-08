Teknoloji de ırkçı mı?Otonom araçların siyahlara çarpma riski daha yüksek

Otonom araçların siyah ve koyu tenli kişilere çarpma olasılığının beyaz ve sarı ırka göre daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Georgia Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre otonom araçların koyu tenli kişileri tespit etme olasılığı açık tenli kişilere göre yüzde 5 daha düşük.

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‘Nesne Tespitinde Tahminsel Eşitsizlik’ adlı analizde görüş sistemlerinin farklı ten renginde kişileri tespit ederken ne kadar eşit olduğu anlaşılmaya çalışılmış. Araştırmada görüş sistemleri binlerce kez farklı ten renginde kişilerle test edilmiş. Rapora göre verilerden çocuklar, kısa boylular ve yaşlılar çıkartıldığında aradaki fark daha da açılıyor.

Araştırmacılardan Jamie Morgenstern rapora ilişkin şöyle konuştu: “Bu çalışmamızdan çıkardığımız en önemli sonuç görüş sistemlerinin gelecekte yaşanabilecek sorunlar da düşünülerek daha yakından incelenmesi gerekiyor.”