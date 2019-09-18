Teknoloji bakanı 2023 stratejisini açıkladı: Ülkemizden de unicornlar çıksın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni açıkladı. Varank, “Ülkemizden de unicornlar çıksın, bunlara da ‘turcorn’ denilsin istiyoruz. 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var” diye konuştu.

Mustafa Varank (Fotoğraf: @varank)

Yatırım dünyasında en az 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimlere ‘unicorn’ (tek boynuz) adı veriliyor. Bu konuda dünya genelinde ilk akla gelenler Uber, Xiaomi, Airbnb, SpaceX ve Spotify gibi girişimler olurken, Türkiye’de 1 milyar dolar değerlemeye ulaşamamış ama bu unvana en yakın olan girişim ise Yemeksepeti olarak gösteriliyor.

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23 alt politika

Bakan Varank, hedeflerine ulaşmak için sanayi stratejilerinde beş ana bileşen ve 23 alt politika belirlediklerini ifade etti.

Varank’ın açıklamasından satır başları şöyle:

*Son 10 senede ortalama yüzde 16.5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını 2023 yılında yüzde 21’e çıkarılması hedefleniyor.

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*Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz.

*İmalat sanayi ihracatımızda orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50’ye çıkarmayı arzuluyoruz.

*Teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 2023 yılına kadar 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz.

*Proje bazlı devlet yardımında pilot uygulama olarak makine sektörüyle başlıyoruz, yatırım başvurularını ekim ayında almaya başlayacağız.

*Öncelikli sektörler için stratejik malzemeler geliştirilmesini teşvik edeceğiz. Bu kapsamda, kimya ve ilaç, ulaşım araçları, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat sektörlerinin ihtiyacı olan stratejik malzemeleri belirleyeceğiz.

*Kamunun altın hisseyle stratejik girişimlere ortak olması alternatifini değerlendireceğiz.

*Kitle fonlaması, girişim ve risk sermayesi, hisseye dönüşebilir tahvil ihracı gibi uygulamaların yaygınlaştırılması için paydaşlarımızla düzenlemeler yapacağız.

*Yüksek büyüme potansiyeli olan işletmelerin, halka açılmalarını kolaylaştıracağız.

*Bankacılık sisteminin sanayi ve teknoloji girişimlerine daha fazla kaynak aktarmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Kredi maliyetlerini azaltmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalar yapacağız.