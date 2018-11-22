Teknik direktörler Sağlam ve Korkmaz ile eski futbolcu Ünsal’a ‘FETÖ’den takipsizlik

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal hakkındaki ‘FETÖ’ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

Gizli tanığın ifadesi üzerine üç isim hakkında soruşturma başlatılmış, bu isimlerin Fethullah Gülen’in sohbetlerine katıldığı öne sürülmüştü.

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Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada üç ismin ‘FETÖ’nün haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olmadığı, örgütün şirketlerinde ortaklıklarının olmadığı, buralarda çalışmadıkları, Bank Asya’da hesaplarının olmadığı tespit edildi.

Sağlam ve Ünsal ‘FETÖ’ yöneticileriyle görüşmüş

Sağlam’ın 2010, 2011 ve 2012 yıllarında toplam 13 kez ‘FETÖ’ yöneticisi Hidayet Karaca ile görüşüp mesajlaştığı, Ünsal’ın da örgüt yöneticilerinden Alaattin Kaya ile 2009 yılında bir kez görüştüğü belirlendi. Korkmaz’ın ise böyle bir görüşmesinin olmadığı belirtildi.

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Savcılık: Delil elde edilemedi

Savcılık ise söz konusu isimler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Açıklamada “Şüphelilerin terör örgütüne organik şekilde bağlı olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren örgütsel tabirle ‘şakirtlik/şakirdelik’ denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediklerine dair delil elde edilememiştir” ifadeleri kullanıldı.

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında başlatılan ‘FETÖ’ soruşturmasında da ‘iddiaların soyut olduğu’ gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.