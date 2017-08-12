Tekneye alınmak istemeyen caretta carettadan saldırı: ‘Boğabilirdi’

Muğla’nın Bodrum ilçesi yakınlarındaki Orak Adası’nda caretta carettayı tekneye almak isteyen Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, saldırıya uğradı.

Adada dün de altı kişi caretta carettaların saldırısına uğramıştı.

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Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, caretta carettaları yakalamak için Bodrum’dan tekneyle denize açıldı.

Yaklaşık dört saat süren arama ardından ortalama 100 kilo ağırlığındaki caretta carettayı görüntüleyen Demiröz, yanındaki ağla caretta carettayı tekneye almaya çalışırken saldırıya uğradı.

Demiröz, caretta carettanın ağzına elindeki fotoğraf makinesini sokarak ve boynundan tutup itekleyerek kurtulduğunu söyledi: “45 yıldır denizcilik yapıyorum. Caretta carettaların bir insana saldırabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Çünkü Bodrum ve Gökova’da yüzlerce caretta caretta var. Usta denizci olmasam beni de yaralayabilir ya da boğabilirdi.”

Gitmeden önce Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkilileriyle görüştüğünü ve kendisine “Biz alamayız ama siz yakalarsanız gelir alırız” dediklerini anlatan Demiröz, şöyle devam etti: “15 dakika boyunca saldırdı. Tutamayacağımı anlayınca bırakmak zorunda kaldım. Psikoloji bozulmuş, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir an önce oradan 5-6 kişilik bir ekiple alınarak DEKAMER’e götürülmesi gerekir.”