Tekmeye işlem yok: Polisin belini kırdığı avukata üç yıla kadar hapis istemi

Çağlayan Adliyesi’nde polisin tekmeleriyle beli kırılan ve aylardır tedavi gören avukat Zeycan Balcı Şimşek’e ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şimşek’i tekmeleyen polislere ise henüz bir işlem yapılmadı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyelerinin 30 Mart’ta görülen davasının ardından avukatlar adliye önünde gazetecilere bilgi vermek istemiş, ancak polisin engeliyle karşılaşmıştı.

Bunun üzerine avukatlar merdivenlere oturmuş, polisler de avukatları kalkanlarıyla ‘süpürmeye’ çalışmıştı. O sırada grubun en arkasında bulunan Şimşek’in polisten yediği tekmeler nedeniyle omurgasına giden iki kemiği kırılmış, buna sebep olan polislerse yargı önüne çıkmamıştı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre beş polis, müdahale sırasında ellerinden hafif şekilde yaralandıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. İlk dava, Balcı ve dokuz avukat arkadaşına açılırken, savcılık, 10 avukata ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan iddianame düzenledi.

‘Ağrım kronikleşti’

İddianamede, avukatların direndikleri ve bu sırada beş polisin yaralandığı ileri sürüldü.

Balcı ise polislerin tekmeleriyle belinin kırıldığını, bir buçuk ay yatarak tedavi gördüğünü, buna rağmen iyileşmediğini savunarak şunları söyledi: “İğne tedavisi ve fizik tedavi aldım. Doktor tavsiyesiyle aletli pilates önerdiler. Buna rağmen geçmiyor. Ağrım kronikleşti. Ayakkabıların ucu demirden olduğu için vura vura bütün kas ve kemikler parçalanmış. Kemikler kırılıp kasın içine girmişler ve kasları da parçalamışlar.”

Yalnızca oturuyordum

Aylardır polislerle ilgili işlem yapılmadığına dikkat çeken Şimşek, “Hem Türk yargısının hem de siyasi konjonktürün bir sonucu bu. OHAL kapsamındaki haksız fiillerden ötürü tür cezasızlık geldi. Elimi bile kaldırmamıştım. Yalnızca oturuyordum. Oturan bir insanın belini kırıyorsun, hiçbir yaptırımı yok” diye konuştu.

Öte yandan görüntüler Şimşek’in acı içinde kıpırdayamaz halde olduğunu ve diğer avukatların da yerde durduğunu gösteriyor. Dahası görüntülerde Şimşek’in çığlıkları üzerine, polisler uzaklaşıyor. Yerde yatan Balcı, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.