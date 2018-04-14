Tekme tokat dayak kamerada: Hastanede doktor döven kardeşlere ilk celsede tahliye

Edirne’de hastanede doktoru tekme tokat döven iki kardeş, yargılandıkları davanın ilk duruşmasında salıverildi.

Geçen şubatta 37 yaşındaki S.Ü. ve kardeşi 20 yaşındaki Z.Ü., babalarının ölümü sonrası Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde göğüs hastalıkları bölümünde görevli uzman doktor Tuba Çıkmaz’a saldırmıştı.

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Kız kardeşler, doktoru yerlerde sürükleyerek darp etmişti. Şikayet sonrası kız kardeşler ve aynı aileden E.Ü. ve A.Ü. adlı erkekler tutuklanmıştı. Erkek şüpheliler, doktoru tehdit etmekle suçlanmıştı.

Soruşturmanın ardından dördü tutuklu beş sanık hakkında Edirne 5’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘görevini yaptırmamak’ suçundan dava açılmıştı.

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Üç aylık raporu var

Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tüm sanıklar hazır bulundu.

Yaralandıktan sonra üç ay rapor verilen doktor Tuba Çıkmaz ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada ayrıca Tuba Çıkmaz’ın avukatı ve diğer doktorları temsilen Sağlık Bakanlığı avukatı yer aldı.

‘İlgilenmeyeceğini söyledi’

Tutuklu sanık Z.Ü., 75 yaşındaki babalarıyla doktorun ilgilenmediğini iddia ederek, doktora babalarının durumunu sorduklarını, Çıkmaz’ın “Babanız 75 yaşında, onunla ilgilenmiyorum, ölsün” dediğini öne sürdü.

Sanık, kendilerinin doktora “75 yaşında da olsa o da can. Neden ilgilenmiyorsunuz? Yemin etmediniz mi?” diye sorduklarını, Çıkmaz’ın yine ilgilenmeyeceğini söylediğini savundu.

Z.Ü., iddialarını şöyle sıraladı: “Yine ilgilenmeyeceğini söyleyince biz zaten çok üzgündük ve o sinirle olay yaşandı. Pişmanım. Böyle olsun istemezdik. Doktor hanım yoğun bakım önünde ablamla ağladığımızı görmesine rağmen bize ‘Babanız 75 yaşında ölsün’ demiştir. Bu söylemin çok yanlış olduğunu düşünüyorum.”

Tutuklu erkek sanık E.Ü. kimseyi tehdit etmediklerini belirterek “Kardeşim cumhurbaşkanımıza kadar gidip şikayet edeceğini söyledi. Polis memurlarına karşı herhangi bir müdahalemiz olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

Dayakçı kardeşlere tahliye

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından dört tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.