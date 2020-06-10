Teklifte dokuz madde kabul edildi: Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden çarşı ve mahalle bekçileri kanun teklifinin dokuz maddesi kabul edilirken, düzenleme ile bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Fotoğraf: DHA

TBMM’de dün yapılan oturumda iki madde daha kabul edildi. Böylece yürütme ve yürürlük dahil toplam 18 madden oluşan teklifte kabul edilen madde sayısı 9 oldu.

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Kabul edilen maddelere göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken, şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

AA’da yer alan habere göre Meclis’ten geçen maddelere göre, bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

TBMM Genel Kurulu ilgili görüşmelere bugün saat 14:00’de devam edecek.

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Kanun teklifi ocak ayı sonunda TBMM’ye sunulmuştu. Teklif gerekçesinde bekçilerin yardımcı hizmetler sınıfından emniyet hizmetleri sınıfına geçtiği hatırlatılarak düzenlemelerin güvenlik yapısı içinde sistemin mevcudiyetinin korunmasına ilişkin değişiklikler içerdiği belirtilmişti.

İlgili teklifle bekçilerin adli önleyici, koruyucu, mesul oldukları sınırlar içinde halkın selametini sağlamaya yönelik görev ve yetkileri ve hukuki statüleri de belirleniyor.