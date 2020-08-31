Tekirdağ’ın peynir helvası tescillendi

Tekirdağ’ın peynir helvası coğrafi işaret alınarak tescillendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, helva için coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını ve Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’ndeki yayınla tescile hak kazandığını açıkladı.

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Odanın açıklamasında görüşlerine yer verilen başkan ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ peynir helvasının hastalıktan ari bölgede doğal ortamda yetişen hayvanların sütünden üretilen tuzsuz peynirden, maharetli ustalar tarafından özenle hazırlandığını vurguladı.

Coğrafi işaret belgesi sayesinde Tekirdağ’ın ülke içi ve dışında tanınırlığının artmasının kente değer katacağını aktaran Günay şunları kaydetti: “Helvamızın asıl özelliklerinden birini de peynir yapılacak sütün yağından arındırılmaması ve dolayısıyla helva yapımında doğal yağın kullanılması oluşturmaktadır. İsteğe göre yaz aylarında dondurma ile servis edilmektedir. Tescil sayesinde marka olma yolundaki potansiyelini hayata geçirerek, şehrimiz ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunmayı hedefledik.“