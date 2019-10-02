Tekirdağ’daki bir yüksekokul binası deprem nedeniyle boşaltıldı

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi’nin bir binası boşaltıldı.
Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül saat 13.59’da 5.7 büyüklüğündeki deprem, İstanbul haricinde Marmara’daki birçok kentte hissedilmişti.
İstanbul’dan sonra en fazla hissedildiği Tekirdağ’da, Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasında hasar meydana geldi.
İnceleme sonucu binanın zemin katındaki kolonlarda patlamaların meydana geldiği tespit edildi. Bunun üzerine bina boşaltılırken, çevresine de emniyet şeritleri çekildi.
Binaya öğrenci ve akademisyenlerin girmesi yasaklandı. Yetkililer, binada inceleme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek detaylı inceleme yapılacağını söyledi.