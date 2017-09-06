Tekirdağ’da üç çocuğa istismarla suçlanan 63 yaşındaki emekli astsubay tutuklandı

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Tekirdağ’da 63 yaşındaki apartman yöneticisi emekli astsubay, üç çocuğa istismarla suçlanarak tutuklandı.

Çorlu ilçesinde yaşayan seki ve 11 yaşlarındaki iki kız kardeş, yönetici Ayhan Y.’nin kendilerini yönetim odasına götürdüğünü, burada porno izletip istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı.

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Ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen polis, yöneticiyi gözaltına aldı. Çocuklar da psikolog eşliğinde verdikleri ifadelerinde ailelerine anlattıklarının aynısını anlattı.

Yöneticinin sorgusu sürerken, apartmandaki bir aile de dokuz yaşındaki kız çocuklarının istismara uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Evli ve iki çocuk babası emekli astsubay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.