Tekirdağ’da tarihi heykel başı ele geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir heykel başı ele geçirildi, sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İhbar üzerine jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri yasadışı yollarla satmaya çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Malkara ilçesinde B.D.’nin evinde bulunan tarihi eseri almak için İstanbul’dan geldiği belirlenen B.K., H.D., H.K, S.A., R.G., T.K. ve R.M.’yi takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eseri aldıktan sonra bindiği dört araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykel başı, 110 bin lira, bir tabanca, sahte para kontrol cihazı ve av tüfeği bulundu.

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Gözaltına alınan sekiz şüphelinin sorgusu sürüyor.