Tekirdağ’da, küçük kız çocuklarını sosyal medya üzerinden taciz eden okul müdürü açığa alındı

Tekirdağ’da, sosyal medya üzerinden yaşı küçük yabancı uyruklu kız çocuklarının fotoğraflarına cinsel içerikli yorumlar yazdığı tespit edilen ilkokul müdürü E.K. açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Veliler, Çerkezköy ilçesinde bir ilkokulda müdürlük yapan E.K.’nin yaptıklarının anlaşılması üzerine şikayette bulundu.

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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, evli ve iki çocuk babası E.K.’yi açığa alarak hakkında idari soruşturma başlattı.

‘Seçici olmam lazımdı’

Müdür, yazdıklarında iddia edildiği gibi içerikler bulunmadığını savunarak şöyle konuştu: “Seçici olmamız lazımdı. Orada öyle bir hatam var. Sırayla çıkana bir sürü yorum yazmışım. Var orada benim takip ettiğim 3 bin 500 kişi. İçlerinde birkaç tane farkında olmadan yazdığım yorum olabilir. Yaptığım yanlıştı orada seçici olmam lazımdı. Hata yapmışım.”

