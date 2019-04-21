Tekirdağ’da hayvana şiddet protestosu

Tekirdağ’da hayvanseverler, son günlerde değişik illerde meydana gelen hayvanlara yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için besledikleri hayvanlarıyla yürüyüş düzenledi.

Fotoğraf: DHA

Merkez Süleymanpaşa ilçesindeki parkta bir araya gelen hayvanseverler adına Bedia İlerler konuştu.

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İlerler şu ifadeleri kullanı: “Ülkenin birçok yerinde bu konuda sesler geliyor. İnsanların biraz daha vicdanlarını dinleyebilmeleri ve daha sağlıklı düşünebilmeleri için demek ki kabahatler kanunu yeterli olmuyor. Demek ki hayvanların yaşam hakkını koruyabilmemiz için Türk ceza kanununda yer almasını arzu edeceğiz. Bunun içinde çaba sarf edeceğiz. Sanıyorum yeni çıkacak yasada da bu konu gündeme gelecek. Hayvana şiddet, insana şiddet, hayvana tecavüz, insana tecavüz, çocuğa özellikle şiddet ve tecavüz bunların önüne geçmek için sevgiyi insana yüklemeliyiz.”

Konuşmaların ardından kent meydanında hayvanlarla birlikte yürüyüş başladı. Hayvanseverler sahildeki yürüyüşleri sırasında ‘Hayvana kalkan eller kırılsın’, ‘Hayvan ölümlerine son’ yazılı pankartlar taşıyıp sloganlar attı.