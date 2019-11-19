Tekirdağ’da, ender gözlenebilen kara ağaçkakan fotokapanla görüntülendi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde en büyük ağaçkakan cinsi olan ve ender gözlenebilen kara ağaçkakan, fotokapanla görüntülendi. Türün varlığının sürdürdüğünün kanıtı olarak kabul edilen görüntü, hayvanseverleri sevindirdi.

Fotoğraf: DHA

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ilçeye fotokapan bıraktı. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurumuş bir ağaç kökü üzerinde saatlerce beslenme faaliyeti yürüten kara ağaçkakanın görüntüsü, nadir görülen türlerin habitatımızda varlığını sürdürüyor olduğunun mutluluk verici bir sonucu olarak karşılanmıştır. Kara ağaçkakan (Dryocopus martius-Black Woodpecker); nadir ve az sayıda görülen bir tür olup en büyük ağaçkakandır ve neredeyse küçük karga boyutundadır.”

