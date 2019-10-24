Tekirdağ’da dere kenarındaki bir poşette bebek cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, bir dere kenarında poşet içerisinde battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Fotoğraf: DHA

Ormanlık alanda, bu sabah seyyar satıcılar bir poşet bulup açtı. Poşetten battaniyeye sarılı, göbek bağı üzerinde bebek cesedi çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, cesedin iki gün önce bölgeye bırakıldığını belirledi. Bebeğin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma, bebeğin annesini ve poşet içinde cesedi dere yatağına atanı tespit etmek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.