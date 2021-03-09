Tekirdağ’da Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sütunu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre jandarma ekipleri, bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan taş sütunu 250 bin dolar karşılığında satmaya çalıştığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

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Ekipler, üzerinde çeşitli figürler ve istavroz işareti bulunan taş sütunu almak için H.M. ile alıcı gibi görüşme yaptı; şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Taş sütun incelemelerin ardından Tekirdağ Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.