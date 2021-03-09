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Yaramazlara biraz batar!

Tekirdağ’da Bizans dönemine ait taş sütunu 250 bin dolara satmak isteyen kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen taş sütunu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre jandarma ekipleri, bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan taş sütunu 250 bin dolar karşılığında satmaya çalıştığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

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Ekipler, üzerinde çeşitli figürler ve istavroz işareti bulunan taş sütunu almak için H.M. ile alıcı gibi görüşme yaptı; şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Taş sütun incelemelerin ardından Tekirdağ Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

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