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Yaramazlara biraz batar!

Tekirdağ’da bir kadın, demir çubukla eşini öldürdü

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Tekirdağ’da bir kadın, oğluyla birlikte eşini demir çubukla döverek öldürdü.

Gözaltındaki Ayşe Yalçın. (Fotoğraflar: DHA)

Ergene ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Ayşe Yalçın, dün sabah Valimeşe Mahallesi’ndeki sanayi bölgesinde çalıştığı geri dönüşüm fabrikasına gitti.

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52 yaşındaki Fesih Yalçın da kavga ettikleri öne sürülen eşinden peşi sıra fabrikaya gitti. Ayşe Yalçın, 25 yaşındaki oğlu Muharrem Yalçın’ı da telefonla arayarak fabrikaya çağırdı.

Üçlü arasında kavga çıktı. Muharrem Yalçın işyerindeki demir çubukla babasının bacaklarına vurarak fabrikadan ayrıldı. Fesih Yalçın aldığı darbeyle yere düştü.

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Fesih Yalçın

Bu kez Ayşe Yalçın demir çubukla adama vurmaya başladı. Olayı gören çalışanlar jandarmayı aradı. Ekipler Fesih Yalçın’ın öldüğünü belirledi.

Anne ve oğlu gözaltına alındı.

Ayşe Yalçın, eşinin kendisini sürekli dövdüğünü, ölüm korkusuyla yaşadığını öne sürerek şu iddialarda bulundu: “Ben iş yerinde çalışıyordum. Yanıma geldi, bir süre yine tartışmaya başladık. Zaten eve de ben bakıyordum. Benim kazandığımla geçiniyorduk. Beni hep tehdit ediyordu. Fabrikada da tehdit etti ve kavga çıktı. Bu olay meydana geldi. Kocamın korkusundan liseye giden kızım bile okula gitmekten korkuyordu.”

Jandarmadaki sorgularının ardından anne ve oğlu Çorlu adliyesine sevk edildi.

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