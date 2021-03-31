Tekirdağ’da Atatürk büstüne saldıran şüpheli gözaltında

Tekirdağ’da Atatürk büstü ve kaidesine zarar veren kişi gözaltına alındı.

Büste sprey boyayla hakaret içerikli yazılar yazılmıştı. Ekipleri daha sonra bu yazıları sildi (Fotoğraf: DHA)

Marmaraereğlisi ilçesinde 28 Mart’ta üç okulda farklı zaman dilimlerinde Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına yazı yazılarak zarar verildi. Bunun üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.

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Soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu değerlendirilen G.D., 30 Mart’ta gözaltına alındı.

Savcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Soruşturma, olayın ve failin terör örgütleri ile irtibatının araştırılması amacıyla Terör, Örgütlü ve Teknik Takipli Suçlar Büromuz tarafından titizlikle yürütülmektedir.”