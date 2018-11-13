Tekirdağ’da Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Man Adası iddiaları’ nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Kılıçdaroğlu Kasım 2017’de Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün ‘vergi cenneti’ olarak bilinen Man Adası’na 15 milyon dolarlık para gönderip getirdiği yönünde dekontları TBMM’de göstermişti. AKP cephesi önce dekontların sahte olduğunu idda etmiş, bunun üzerine […]