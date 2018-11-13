Tekirdağ’da Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı

Tekirdağ’da kimliği belirsiz bir kişi Atatürk Anıtı’na baltayla saldırıp kayıplara karıştı.
Bir kadın, Çorlu ilçesindeki Omurtak caddesinde bulunan anıta giderek baltayla heykele vurmaya başladı.
Kadın, çevredekilerin tepki göstermesi üzerine baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı. Heykelde hasar oluştuğu görüldü.
Polis, heykele kadın tarafından bırakılan yazıyı aldı ancak içeriği açıklanmadı. Kadın aranıyor.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, polislerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Emniyet mensubu arkadaşlarımız hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede olayı gerçekleştiren zanlı yakalanarak adalete teslim edilecektir” diye konuştu.