Tekirdağ’da 29 yaşındaki aile hekimi evinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 29 yaşındaki Merve Özegel yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde aile hekimi olarak görev yapan Özegel’den iki gündür haber alamayan ailesi, durumu ilçe sağlık müdürlüğüne bildirdi. Kapıyı çalıp cevap alamayan meslektaşları evin balkonunun açık olduğunu görünce girdikleri evde Merve Özegel’in yerdeki cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Özegel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Cumhuriyet savcısının da incelemesinin ardından üzerinde herhangi ize rastlanılmayan Özegel’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çerkezköy’de dört yıldır görev yaptığı öğrenilen Özegel’in ailesinin de Mersin’de yaşadığı belirtildi.