Tekirdağ’a karayolundan giremeyen İstanbullular tarla yollarını kullanarak kente ‘kaçak’ girmeye çalışıyor

İstanbul’a giriş-çıkış yasağı sürüyor ancak Tekirdağ’a yönelik seyahat kısıtlaması kalktı. Bu kentteki yazlıklarına gitmek için yola çıkan İstanbullular arasında izin belgesi olmayanlar geri çevrildi. Yazlığa gitme konusunda ısrarcı davrananlar tarla yollarını kullanmaya çalışınca motosikletli jandarma timlerine görev düştü.

Fotoğraf: DHA

Çiftçiler de yolları kazarak tarlalara zarar gelmesini ve geçişleri engellemeye çalıştı.

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Hafta başından beri Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul’un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerinin denetimine takılanlar tarlalara yöneldi.

İstanbul jandarması, kaçak geçenlerin kullandığı tarlalarda motosikletle devriye görevi yürütürken, Tekirdağ jandarması da kendi bölgesinde geçilebilecek tarlalarda devriye gezdi. Yakalananlara 3 bin 180 lira para cezası verildi.

Birçok sürücü, jandarma ekiplerini görünce tarlalardan geri dönerek, bölgeden uzaklaştı. Bazıları ise jandarmanın bölgeden ayrılmasının ardından yine tarla yollarını kullandı.