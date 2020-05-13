Tekirdağ’a giriş serbest diye yola çıkan yazlıkçılar İstanbul’dan çıkmak yasak olduğu için geri döndü

Bazı İstanbullular, pazartesi günü giriş-çıkış yasağı kaldırılan Tekirdağ’daki yazlıklarına gitmek istedi. Ancak, İstanbul’a giriş-çıkış yasağının sürdüğünü göz ardı ettikleri için seyahat izin belgesi olmayanlar geri çevrildi.

Fotoğraf: DHA

Yazlıkçılar, Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul’un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince durduruldu. Jandarma ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ’a giriş yapmak isteyenleri İstanbul istikametine yönlendirdi.

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İstanbul’a dönmek zorunda kalan birçok yazlıkçı, Tekirdağ’da seyahat yasağının kaldırılmasını yanlış anladıklarını söyledi. Bazıları ise seyahat izni verildiğini öne sürerek görevlilerle tartıştı.

Yoldan çevrilenler arasındaki Ufuk Tandoğan şunları söyledi: “İstanbul’dan, kısıtlamanın kalktığı için Marmara Ereğlisi’ndeki yazlığa gelecektim. Ama ben yanlış anlamışım, şimdi geri dönüyorum.”