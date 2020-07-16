Tekirdağ köftesine coğrafi işaret belgesi verildi

Tekirdağ köftesine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verildi.

Fotoğraf: trakyagezi.com

AA’nın haberine göre Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO), coğrafi işaret başvurusunun, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanmasının ardından tescile hak kazandığını duyurdu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ köftesinin senelerdir yerli ve yabancı turistler tarafından bilindiğini anımsattı.

Meşhur köftenin, doğal ortamda yetişen hayvanların etlerinin, maharetli ustalar tarafından özenle seçilerek en doğal ve en sağlıklı haliyle hazırlandığını ifade eden Günay şu ifadeleri kullandı: “Oda olarak girişimlerimiz sonucunda Tekirdağ köftesini tescil ettirerek, denetlenebilir ve marka olma yolundaki potansiyelini hayata geçirerek, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sunmayı hedefledik. Köftemizin hem ülkemizde hem de uluslararası pazarlarda daha kaliteli, daha güvenilir şekilde yerini alması için yapılan çalışmaların sonucunda coğrafi işaret tescil belgesini almış bulunuyoruz.”

Coğrafi işaret belgesi, Türkiye’deki yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirilmesi sonucu verilen tescil işareti.