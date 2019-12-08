Tekelcilerden ’22:00′ eylemi: İki saat daha satış izni verilsin

Farklı kentlerden çok sayıda tekel bayi işletmecisi, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde eylem yaparak saat 22.00’den sonra içki satışı yasağının kaldırılmasını istedi.

Fotoğraflar: DHA

Altı sene önce çıkarılan 6487 sayılı kanunla, tekellerde 22:00’den 06:00’ya kadar içki satılması yasaklamıştı.

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Bahariye Caddesi’nde toplanan yüzlerce kişi, ‘Polis ile esnafı karşı karşıya getirdiniz’, ‘Üretimi yasal, satışı yasak’ ve ‘La korkma! Tekel bayisiyiz’ yazılı dövizler açarak slogan attı.

İki saat daha izin talebi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yasanın değiştirilerek içki yasağının 22:00’den 00:00’a çekilmesini talep etti.

Dündar, içki satan zincir marketlerin saat 22:00’de kapandığını, bu saatten sonra kendilerinin de satış imkanı olmadığını belirterek “Biz hangi ara iş yapıp evimiz ekmek götüreceğiz?” diye sordu.

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‘Müşteriler darp ediyor’

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 160 bin bayinin talebinin ‘insanların özgürce alışveriş yapabilmeleri’ olduğunu dile getirdi.

Aybaş, bir bira satmanın cezasının 52 bin lira olduğunu belirterek, satış yapmadıklarında bazı müşteriler tarafından darp edildiklerini, öldürülen meslektaşları olduğunu aktardı.

Tekelcilere destek veren CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, ‘tekelcilere karşı uygulanan soykırımın, esnaf soykırımı olduğunu’ öne sürerek 52 bin liralık cezayı eleştirdi. Şeker, yasanın iptal edilmesini talep etti.