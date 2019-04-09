Tekel işçilerine aslında dava açılmamış!

Ankara’da özelleştirmenin ardından eylem yapan Tekel işçilerine yıllar sonra dava açıldığına dair haberin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Tekel işçileri, çalıştığı fabrikaların özelleştirilmesinin ardından kendilerine sağlanan kadronun geçici olması nedeniyle 2010 Ankara’da 78 gün süreyle eylem yapmıştı.

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Avukat Kazım Bayraktar, 3 Nisan’daki açıklamasında, Ankara 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nden gönderilen iddianamenin tarihinin 16 Mart 2010 olduğunu, işçilere yeni dava açıldığını söylemişti.

Avukata göre ‘mahkeme hatası’

Bianet’ten Ayça Söylemez’e konuşan Bayraktar, 19 işçiye yönelik açılan yeni bir davanın olmadığını ifade etti.

Yasal sürecin bir işçi için geçerli olduğunu ifade eden avukat, mahkemenin 19 işçinin iddianamesi gönderip yeni duruşma günü verdiğini, ‘yeni dava gibi’ bildirimde bulunduğunu dile getirdi.

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Bayraktar, süreci şöyle aktardı: “Tekel işçilerinden birine daha önce açılan ve hükmün geri bırakılmasına karar verilmiş bir dava vardı. Beş yıl içerisinde suç işlememesi halinde ceza siliniyordu. Ancak bir işçi bu sürede başka bir suçtan hüküm giydiği için bu yargılamada da hükmün açıklanması gündeme geldi. Ankara 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi kalemi de bu işçiyle ilgili tebligat yapmak ve durumu açıklayan bir yazı göndermek yerine, önceden hazırlanmış olan ve 19 Tekel işçisi hakkındaki eski iddianameyle birlikte yeni bir duruşma tarihi tebliğ ederek yeni dava açılmış gibi tebligatta bulundu. Ben de iddianamede yer alan tüm işçiler adına yeni bir dava açılmış gibi tebliğ edilen belgeyi görünce yeni dava açıldığına dair açıklama yaptım.”