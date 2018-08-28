Tekel esnafı bekçilerden şikayetçi: Bizi ve müşterilerimizi taciz ediyorlar

Mahalle bekçilerinin Tekel bayilerine haksız yere tutanak tuttukları ve müşterilerin fotoğraflarını çekerek taciz ettikleri öne sürüldü.

BirGün’den Yağmur Öztürk’e konuşan Ankara Etimesgut’taki Tekel bayii Savaş Odabaşı, bekçilerin saat 22.00’den sonra dükkanlarının karşısına geçip müşterileri telefonlarıyla kayda aldıklarını söyledi.

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Bekçilerin gizli yerlere saklanarak dükkandan çıkan müşterilere GBT yaptıklarını, ne aldıklarını sorup poşeti aradıklarını ifade eden Odabaşı, “Hem bizi hem müşterimizi illegal madde alıp satıyormuşçasına muamelelere maruz bırakıyorlar. Yanlış yaptıklarını söylediğimizde, ‘Bizde yetki var. Polise verilmeyen yetki bize verildi’ şeklinde tehditvari karşılık alıyoruz. Bu baskıdan dolayı satış yapamaz duruma geldik. Ruhsatım gece 2’ye kadar olmasına rağmen ben 10’da kapatıp gidiyorum” dedi.

‘Üstüme yapmadığım suçlar atıldı’

Odabaşı, bekçileri şikayet ettiklerinde komiserlerin ve kolluk güçlerinin bekçilerin tarafına geçtiğini belirterek şunları kaydetti: “Ben onları şikâyet etmeye gidiyorum, onlar da beni polise mukavemetten şikâyet ediyor. Neyse ki kamera kayıtlarımız vardı da suçsuz olduğumuzu ispatladık. Yapmadığım bir şey hakkında üzerime bir sürü suç atıldı. Sorunlarımız için onları çağırdığımızda da yardımcı olmuyorlar. Mesela 10’dan sonra gelip alkol satın almak için direten müşterilerimiz oluyor. Darp edilen, vurulan arkadaşlarımız oluyor sırf bu yüzden. Karakoldan çağırıp gereğini yapın dediğimiz de ise bize ‘Yapabileceğimiz bir şey yok, 10’dan sonra satmayacaksınız’ diyorlar sadece. Satmayalım da ben vatandaşla karşı karşıya kalıyorum. Bunun niye önlemi alınmıyor?”

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‘Mahalle aralarına inmiyorlar’

İstanbul’da da ismini vermek istemeyen bir esnaf, bekçilerin müşterilerini taciz ettiğini belirterek yaşadığı bir olayı şöyle aktardı: “Normalde bekçiler yürüyerek devriye geziyor. Bir gün bekçiler benim dükkânımın 200 metre uzağında park edilmiş aracın içinde oturuyorlarmış. Akşam 10’u 10 geçe poşetiyle müşterim çıktı dükkândan. Bir baktım aşağıdan koşarak geliyorlar. İki tanesi müşteriye iki tanesi bana yapıştı. Olayın aslı şuydu aslında; müşteri saat 10’dan önce aşağıda başka bir Tekelden bira almış. Sigarası olmadığını fark edince benim dükkânıma girerek benden de sigara satın aldı. Olay bundan ibaret.”

Bekçilerin mahallenin asıl problemlerini çözmediklerini söyleyen esnaf, şu ifadeleri kullandı: “01.00’e kadar ruhsatım olduğu ve ona göre harç yatırdığım halde 22.00’de kapatıyorum. Mesela bizim dükkânlarımız hep merkezi bölgelerde. Bana tutanak tutulduğu gün çok yakınımızda bir mahallede 17 araçta hırsızlık yapılmış. Mahalle aralarına inmiyorlar. İşleri güçleri esnaf. İnsanlar beni iki günde bir kolumda polislerle görüyor. Bu durum da satışlarımı etkiliyor. Bekçilerin amacı alkol sattırmamak değil aslında, sadece işlem yapmak. Kendilerini ispatlamaya çalışıyorlar. Amaçları malum kesimin gözüne hoş gelmek.”

‘Baskıcı uygulama’

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) da şu açıklamayı yayınladı: “Bekçiler bayileri sözlü ve fiili olarak taciz etmektedir. Bekçilerin asıl görevi olan mahallenin huzurunu, esnafın can güvenliğini, vatandaşın rahat alışveriş yapmasını sağlaması gerekirken, bu tehditvari yaklaşımı manidardır. Görevlerini kötüye kullanan bekçilerden şikâyetçiyiz. 22.00’den sonra alkol satmadığı halde tutanak tutmaya çalışan ve hatta düzmece tutanak tutan bu baskıcı uygulamadan rahatsızız. Bizler vergisini peşin ödeyen, ekonominin can damarıyız. Mahallenin gece yarılarına kadar gönüllü bekçileriyiz.”