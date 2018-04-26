Tekel bayileri kepenk kapattı: İçki yasağı 00.00’da başlasın

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Birçok kentte Tekel bayileri, içki satışı yasağının saat 22.00’den 00.00’a çekilmesi talebiyle kepenk kapattı.

İstanbul’da Birleşik Esnaflar Derneği üyeleri, Bakırköy’deki Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi.

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‘Haksız ceza ve rekabete ‘Dur’ demek için kepenk kapatıyoruz’ yazılı pankart açan üyeler, sıklıkla ‘Esnafız, haklıyız, kazanacağız’ sloganını attı.

‘İflasın eşiğine geldik’

Birleşik Esnaflar Derneği Başkanı Hüseyin Ataçer, içki satış yasağına ilişkin yasanın 2013’ten beri uygulandığını belirterek tekel bayilerin baskı ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

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“Yasanın mağdurları başta Tekel bayileri olmak üzere büfeciler, kuruyemişçiler, bakkal ve şarküterilerdir” diyen Ataçer, ‘ağır vergi yükü, fonlar ve harçlarla ezilen küçük esnafın yasayla iflasın eşiğine geldiğini’ öne sürdü.

‘AVM’ler şehir merkezinin dışına çıkarılsın’

Dernek başkanı şöyle devam etti: “Alkol yasağının 00.00-06.00 saatlerine çekilmesini, kesilen para cezalarının iptal edilmesini ve tahsil edilen para cezalarının yasal faizi ile geri ödenmesini, haksız rekabet koşullarının küçük esnafın lehine düzenlenmesini, fon, harç ve ağır vergi yükünün makul seviyelere çekilmesini, AVM ile zincir marketlerin şehir merkezlerinin dışına çıkarılmasını ve esnaf odalarının bağımsız demokratik olmalarını istiyoruz.”