Tekel bayileri indirimli bira satan Migros’a karşı boykot hazırlığında

Türkiye Tekel Bayileri Platformu indirimli bira satışı yapan Migros’a tepki göstererek, bazı ürünlere boykot çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Anadolu Grubu’na ait Migros bir süre için bazı bira markalarında indirimli satış yapacağını açıklamıştı.

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Sol’un haberine göre platformun yaptığı basın açıklamasında buna karşı şöyle dendi: “Anadolu Grubu tek taraflı olarak yapmış olduğu uygulamalarla belli müşteri portföyüne sunduğu imkanlar haksız rekabet koşullarını olgunlaştırarak bizim gibi düşük kar ve ciro ile evine ekmek götürmeye çalışan emekçileri zor durumda bırakmıştır. Tüketici karşısında biz Tekel bayisi işleten esnaf grubunu kazıkçı konumuna getirmiştir.”

Açıklamada “Bizler de kendi eylem biçimizi ve boykot etme hakkımızı kullanarak eşit şartlar sağlanana kadar dükkanlarımıza Mey ve Efes ürünleri almayacağız” dendi.

Platform eylem planında Efes, Bomonti, Corona, Becks gibi içkilerin bayiler tarafından alınmayacağını, Efes’in dolap sayılarının azaltılacağını, dolap içindeki ürünlerin de arka yüzlerinin çevrileceğini açıkladı.

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Platform Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: