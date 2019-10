Teke Deresi atıklardan dolayı beyaz ve gri renkte akmaya başladı

Ergene Nehri’nin kolu Kırklareli’deki ‘Teke Deresi’ gri ve beyaz renkte akmaya başladı. Binlerce dönüm tarım arazisinin sulandığı, hayvanların su ihtiyacını giderdiği derede artan atıklar, çevreye kötü kokuların yayılmasına ve balık ölümlerine sebep oldu.

Fotoğraflar: DHA

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, “Ergene’yi temizlemek için proje yapanlar, öncelikle kaynaklarını kurtarmaları gerekiyor. Bu kurtarma amasız, ancaksız olmalı. Teke deremiz tertemiz akarken, içinde balıklar yaşarken şu an içler acısı bir durumda” diye konuştu.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 2018 İl Çevre Durum Raporu’nun yeni çıktığını söyleyen Çidem, şöyle devam etti: “Raporda peynir altı suyunun alıcı ortamlara bırakılmasının kirlilik yarattığı belirtilmiştir. Derenin yukarısında mandıralar var. İnece beldesinden önce tesis olmadığı için temiz. Devamında peynir üreteme ve diğer sanayi kuruluşları var. Bu alanları daha sık denetlenip derenin temiz akmasının sağlanması gerekir. “

Teke Deresi’nde önceden yüzüldüğünü ifade eden Dokuzöyük köyü muhtarı Adem Balsak da kirlilikle ilgili şunları söyledi: “Şu an bırakın yıkanmayı mahsuller bile sulanamıyor. Sıkıntımız büyük. Derenin kirli akması maliyetlerimizi de yükseltiyor. Kuyulardan mahsulümüzü elektrikli ya da mazotlu çalışan pompalarla suladığımız için maliyetimiz artıyor. Yetkililere deremizin kirli akmasıyla ilgili müracaat etsek de hala bir sonuç almış değiliz. Derenin bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Köyümüzün hemen yukarısında derenin geçtiği alanda süt tozu üretimi yapan, peynir üretimi yapan mandıra işletmeleri var ama tabii ki kimseyi suçlamak istemiyoruz. Deremiz her geçen gün kirleniyor. Yetkililerin çalışma yaparak kirliliğin neden olduğunu bulunmasını ve deremizin eskisi gibi temiz akmasını istiyoruz.”

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve Teke Deresi’nden alınan numunelerin incelendiğini söyledi.