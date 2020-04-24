Tek yumurta ikizleri üç gün arayla Covid-19’a yenik düştü

Britanya’da, 37 yaşındaki tek yumurta ikizleri Katy ve Emma Davis üç gün arayla Covid-19’a yenik düştü.

Fotoğraf: Zoe Davis

İkizlerin kız kardeşi Zoe Davis, Southampton kentindeki bir hastanede Katy Davis’in salı günü, Emma Davis’in de bu sabah öldüğünü söyledi.

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Zoe Davis, “İkisi hep bu dünyaya birlikte geldiklerini ve her yere birlikte gideceklerini söylerdi” dedi.

İkisinin de kronik sağlık sorunları olduğunu anlatan Davis, “Çok özel insanlardı” diyerek onları çok özleyeceğini vurguladı.

Katy Davis’in hemşire olarak çalıştığı Southampton Çocuk Hastanesi’nden ise şu açıklama yapıldı: “Mükemmel bir hemşireyi ve çalışma arkadaşını kaybettik. Tüm çalışanlarımız ve hastalarımız adına ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”