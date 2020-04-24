Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tek yumurta ikizleri üç gün arayla Covid-19’a yenik düştü

Britanya’da, 37 yaşındaki tek yumurta ikizleri Katy ve Emma Davis üç gün arayla Covid-19’a yenik düştü.

Fotoğraf: Zoe Davis

İkizlerin kız kardeşi Zoe Davis, Southampton kentindeki bir hastanede Katy Davis’in salı günü, Emma Davis’in de bu sabah öldüğünü söyledi.

Reklam

Zoe Davis, “İkisi hep bu dünyaya birlikte geldiklerini ve her yere birlikte gideceklerini söylerdi” dedi.

İkisinin de kronik sağlık sorunları olduğunu anlatan Davis, “Çok özel insanlardı” diyerek onları çok özleyeceğini vurguladı.

Katy Davis’in hemşire olarak çalıştığı Southampton Çocuk Hastanesi’nden ise şu açıklama yapıldı: “Mükemmel bir hemşireyi ve çalışma arkadaşını kaybettik. Tüm çalışanlarımız ve hastalarımız adına ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”

Reklam

SON HABERLER

Evet ‘Corona’ her şeyi yarım bıraktı; peki ya sanat ve sanatçılar?

‘Corona’yla mücadele sürecinde gündem değişti. Sergiler iptal edildi, müzeler kapandı ve her kurum kendine en uygun şekilde önlem almaya başladı. Her şey ve herkes yarım kaldı. Bu süreç, kültür sanat alanında bazı kurumları dijitale kaydırırken bazılarıysa dijitale mesafeli durmayı tercih etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...