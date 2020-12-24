Tek yumurta ikizleri sekiz ay arayla aynı donörden yapılan ilik nakliyle sağlığına kavuştu

Diyarbakır’da, anne karnında Akdeniz anemisi teşhisi konan üç yaşındaki tek yumurta ikizleri, sekiz ay arayla aynı donörden yapılan kemik iliği nakliyle sağlığına kavuştu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bismil ilçesinde yaşayan Mizgin ve Ahmet Çalın çifti, 2017’de ikiz çocukları olacağını öğrendi. Doğum öncesi rutin kontrollerde ikizlere Akdeniz anemisi teşhisi kondu.

Reklam

Özgür ve Barış ismi verilen ikizler, dünyaya gözlerini açar açmaz hastalıkla mücadele etmeye, dokuz aylıkken kan nakli yapılmaya başladı.

Aile, bebeklerinin tedavisi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Önce İzmir’e sonra İstanbul’a yerleştiler

Pediatrik Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, kemik iliği nakli yapılması gerektiğine karar verdi. İzmir’e yerleşen aile, uygun donör için beklemeye başladı.

Reklam

Önce akraba içi donör taraması yapıldı ancak buradan sonuç alınamayınca Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’ne (TÜRKÖK) başvuru yapıldı.

Malbora, bu süreçte İzmir’den ayrılarak Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde göreve başladı. Çalık çifti de onun peşinden İstanbul’a yerleşti.

Barış ve Özgür’ün tedavilerine İstanbul’da devam eden Malbora, bu yılın başında aileye mutlu haberi verdi. Uygun donörün bulunmasının ardından ikiz bebeklere sekiz ay arayla kemik iliği nakli yapıldı.

Bir süre daha İstanbul’da kontrolleri yapılan ikizler, sağlıklarına kavuştu. Aile Bismil’e döndü.

Nakli yapan Malbora şunları söyledi: “Akdeniz anemisi hastalığının tedavisinde erken kemik iliği nakli önemlidir. Özellikle 16 yaşından büyük çocuklarda tedavi başarısı daha düşük olduğunu biliyoruz. Bizim bu süreçte en büyük şansımız Özgür ve Barış kardeşlerin teşhisinin daha anne karnındayken konulması oldu. Kardeşlere uyguladığımız ilaç tedavisi ve kan nakli kemik iliği nakli yapılıncaya kadar bize zaman kazandırdı.”

Kemik iliği ikiye bölünmüş

Ailenin iki yıl donör beklediğini hatırlatan Malbora şöyle konuştu: “Uygun donör bulununca ikizlere farklı bir tedavi yöntemi uygulamaya karar verdim. Hastalarımızın tek yumurta ikizi olması ve bağış azlığı nedeniyle tek bir donörden aldığımız kemik iliğini kardeşlerin sağlığına kavuşmaları için ikiye bölme kararı aldık. Bu nadir uygulanan bir yöntem ancak başarılı olduk. Önce Özgür’e kök hücre nakli yaptık. Onun kan değerlerinin yükselerek sağlığına kavuşmasının ardından dondurarak beklettiğimiz kalan kemik iliğini bu yılın eylül ayında kardeşi Barış’a naklettik. İki kardeş de bu sayede sağlığına kavuştu. Uyguladığımız tedavinin olumlu sonuç vermesi bizi çok mutlu etti.”

Malbora, Türk Kızılaya üç tüp kan veren herkesin ilik nakli bekleyen hastalara umut olabileceğini sözlerine ekledi.

27 yaşındaki anne Mizgin Çalın ise şunları söyledi: “Doktorlar çocukların tedavisi için bir çocuk daha yapmamızı önerdi ama bizim buna cesaretimiz yoktu. Çocuklarımın kanları üç haftada bir değişiyordu. Onları hasta görmek beni çok üzüyordu. Aynı donör ikizlerime şifa oldu. Tek şansımız çocuklarımızın tek yumurta ikizi olması. Bu bizim için mucize.“

Bismil’de çiftçilik yapan baba Ahmet Çalın (28) ise çocukları sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu, naklin üzerinden iki yıl geçtikten sonra evlatlarına hayat veren kişiyle tanışmak istediğini belirtti.

Donör mektup yazdı

Adı açıklanmayan donör ise nakilden kısa bir süre sonra aileye mektup yolladı. Mektupta şu ifadelere yer aldı: “Çok güzel bir haber aldım. Benim gidip bunu yapmamın sebebi bir çocuktu. Neden mi? Çocuklar özeldir, tertemizlerdir. Umutsuzluk herkesin başına gelebilir. Benim, senin, onun… Bu yaşamımız boyunca bir şekilde bizi bulur. Çok zengin de olsan çok fakir de. Ama umut olmak başka bir zenginlik ve ben bu zenginliğe kavuştuysam ne mutlu bana.“