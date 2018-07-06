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Yaramazlara biraz batar!

‘Tek yol sokağa dökülmek’: 24 Haziran yorumundan tutuklanan reklamcıya tahliye

 

24 Haziran seçimlerinin sonucuna dair Instagram’dan yaptığı paylaşımdan ötürü ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanan reklamcı Hakan Aykut Nilli tahliye edildi.

Fotoğraf: Cumhuriyet

İstanbul’da reklamcılıkla uğraşan Nili, 24 Haziran seçim sonuçlarını, “Siyasi tarihin en büyük yolsuzluğu bu olmalı. Anladık tek yol sokağa dökülmek” diye yorumlamıştı. 25 Haziran gecesi Nişantaşı’ndaki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Nili, geceyi Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçirdi. Nilli, 26 Haziran günü tutuklandı.

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İfadesinde, söz konusu paylaşımını 15-20 saniye sonra kaldırdığını söyleyip pişman olduğunu belirten Nilli, tahliye edilerek Silivri Cezaevi’nden çıktı.

Kararı, avukat Sanem Bahçekapılı Twitter’dan duyurdu.

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