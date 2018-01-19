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Yaramazlara biraz batar!

‘Tek tip’ kıyafetler cezaevine gönderildi, uygulama için yönetmelik bekleniyor

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, ‘tek tip’ kıyafetin kentteki cezaevine gönderildiğini, ancak mahkumlarda kullanılması için yönetmeliğin çıkmasının beklendiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Basın toplantısı düzenleyen Güre, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 960 hükümlü ve tutuklunun 625’inin PKK’dan, 182’sinin ‘FETÖ’den, 118’inin de Hizbullah’tan tutuklu ve hükümlü olduğunu ifade etti.

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Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da 1550 tutuklu ve hükümlü olduğunu dile getiren başsavcı, D tipinde 923, E tipinde ise 58 kişinin ‘tek tip’ kıyafet giyeceği bilgisini verdi.

Bu mahkumlardan beşi, darbecilikle suçlandığı için badem kurusu, terörle suçlanan diğerleriyse gri renkte kıyafet giyecek. Uygulama için yönetmelik bekleniyor.

Tek tip kıyafet, bir ‘FETÖ’ sanığının duruşmalara üzerinde ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtle gelmesi üzerine tartışılmış, yakın zamanda da OHAL KHK’sıyla resmileşmişti.

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