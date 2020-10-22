Tek ‘tık’la 400 bin liralık dolandırıcılık

Facebook ve Instagram hesaplarına virüslü link gönderip hesabı ele geçiren, ardından da o kişi adına başkasından borç isteyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen üç kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Mersin’de jandarma ekipleri, dolandırıcılık bilgisine ulaşmasının ardından çalışma başlattı. Mersin ve Adana’da faaliyet gösteren çete, önce vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüslü bir link gönderdi. Linke tıklayanların hesabı ele geçirildi.

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Daha sonra ele geçirilen hesaptan, o kişinin arkadaş listesine ulaşılarak hesap sahibiymiş gibi borç istendi. IBAN numarası olarak da çetenin kullandığı banka hesapları verildi.

İki ayda 400 bin lira elde edildiği, bu kişilerin yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı saptandı.

Fotoğraf: DHA

İki kentte beş adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, beş kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada, 13 bin 200 lira, bir hesap cüzdanı, 12 banka kartı, bir dizüstü bilgisayar, dört cep telefonu, dört sim kart, üç pasaport ve bir gemi adamı cüzdanı bulundu.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş kişiden üçü tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.