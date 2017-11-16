‘Tek teker Arif’ lakaplı motosiklet şovmeni kazada hayatını kaybetti

‘Tek teker Arif’ lakabıyla tanınan motosiklet şovmeni 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu ve kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan kazada hayatını kaybetti.
Razgatlıoğlu’nun yönetimindeki motorsiklet, bugün saat 17.00 sıralarında Antalya’nın Uğur Mumcu Caddesi’nde yan yoldan çıkan kamyonetin kasasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ön tekeri parçalanarak yerinden fırlayan motosiklet, yola savrularak metrelerce sürüklendi. Motorsiklet refüje çarparak durabildi.
Kazada Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan hayatını kaybetti. İkilinin kasklarının kollarında olduğu belirlendi.
Cesetler incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmet Oğuz’u gözaltına aldı.
Razgatlıoğlu 27 Temmuz’da motosiklet kazası geçirerek yaralanmıştı. Razgatlıoğlu, aynı zamanda milli motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun da babası.