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Yaramazlara biraz batar!

Tek muhalefet lideri: Erdoğan’ın saraydaki törenine Karamollaoğlu da katılacak

 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’deki sarayda düzenleyeceği törene katılacak.

Fotoğraf: tccb.gov.tr

Erdoğan, Meclis’teki yemin töreninin ardından Anıtkabir’i ziyaret edecek, sonra da tören için Beştepe’deki saraya geçecek.

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Milli Gazete’nin haberine göre cumhurbaşkanının Meclis’teki yemin törenine ve saraydaki törene davet edilen SP lideri, iki törene de katılacak.

Karamollaoğlu, 24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik eden tek muhalefet lideri. Karamollaoğlu’ndan başka törene gidecek muhalefet lideri yok.

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