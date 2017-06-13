‘Tek kişilik örgütü’ nedeniyle hapis yatan Sarp Kuray, CHP’ye katıldı

Başka bir üyesinin bulunmadığı ‘tek kişilik örgüt‘ü nedeniyle yedi yıl hapis yatan 68 kuşağının önderlerinden Sarp Kuray, CHP’ye katıldı.

72 yaşındaki Kuray’a partisinin rozetini grup toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Sarp Kuray kimdir?

Kuray, 16 Haziran Örgütü’nün kurucusu olduğu iddiasıyla yargılandığı İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, AİHM’in adil yargılama yapılmadığı hükmünün ardından yeniden görülen davada, yine müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davaya konu olan 16 Haziran Örgütü’nün Kuray’dan başka bir üyesi bulunmuyor.

4 Şubat 2009’da “16 Haziran örgütünü kurup yönettiği ve örgüt adına öldürme, yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği” gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezasının infazı için teslim olan Kuray, cezaevine konulmuştu.

Müebbet hapis cezasının karşılığı olan 20 yıllık ceza, 10 yılda infaz edilen Kuray, daha önce üç yıl cezaevinde kaldığı için yedi yılın sonunda 28 Kasım 2016 günü tahliye olmuştu.

Kuray aynı zamanda Fırat Haber Ajansı (ANF) ve Birgün gazetesi muhabiri Zeynep Kuray’ın babası.