Tek kararla birçok koruma alanı yapılaşmaya açıldı

İzmir, Denizli, Çanakkale, Edirne, Gümüşhane, Bursa ve Van’da birçok koruma alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açıldı.

Müküs Çayı… Fotoğraf: Kulturportali.gov.tr

17 Nisan 2019 Tarihli ve 30748 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre değişiklikler şöyle:



Edirne’nin merkez ilçesindeki doğal SİT alanı Askersöğütlü Devlet Ormanı nitelikli doğal koruma alanı, Eğribük Havzası doğal koruma alanı ilan edildi.

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Gümüşhane’nin merkez ilçesinin Süleymaniye Mahallesi’ndeki doğal SİT alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinin Keramet Mahallesi’ndeki doğal SİT alanı, nitelikli doğal koruma alanı ilan edildi.

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Müküs Çayı doğal SİT alanı, nitelikli doğal koruma alanı ilan edildi. Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Kalesi’ndeki doğal SİT alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edildi.

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Denizli’nin Babadağ ve Tavas ilçelerindeki doğal SİT alanı Salbakos Dağları ve çevresi, doğal koruma alanı ilan edildi.



İzmir’in Buca ilçesindeki İnönü Mahallesi, Tınaztepe Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi’ndeki bazı adalar sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı, Buca, Bornova ve Kemalpaşa’yı kapsayan 26’ncı grup alanı nitelikli doğal koruma alanı ilan edildi.

‘Nitelikli doğal koruma alanları’ doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını koruma amaçlarına uygun şekilde kullanabildiği, doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanları. Bu alanlarda küçük ölçekli değişiklikler yapılabiliyor, tahribat ihtimali görece düşük.

‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları’ hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarında doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar. Bu alanlarda daha kapsamlı yapılaşmalara gidilebildiği için büyük tahribatlar meydana gelebilir.